Туризм и переселение в обмен на деньги: WP узнало планы США на Сектор Газа

В администрации Трампа обсуждается план послевоенного устройства Сектора Газа. В частности, Вашингтон намерен управлять территорией, переселить палестинцев и развить туризм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post и Reuters.

Согласно плану, США будут управлять разрушенным войной анклавом не менее 10 лет. При этом предусмотрено его восстановление в качестве туристического курорта и производственного центра.

Кроме того, в документе, с которым ознакомилось WP, идет речь о временном переселении населения. В 38-страничном проекте сказано, что 2-миллионное население Сектора Газа либо "добровольно" уедет в другую страну, либо переместится в закрытые зоны на территории, пока будет происходить восстановление.

Ранее Reuters писало, что есть предложение построить крупные лагеря под названием "Гуманитарные транзитные зоны" внутри Газы, и возможно, даже за ее пределами, чтобы разместить палестинцев. Данный план разработан Фондом гуманитарной помощи Газе (GHF), который поддерживают США.

Тем временем WP пишет, что каждому владельцу земли будет предложен "цифровой токен" в обмен на право перестройки своей собственности.

Кроме того, каждый палестинец, покинувший участок, получит 5 тысяч долларов наличными и субсидии на оплату аренды на 4 года. Также в течение года им будет предоставлено питание.

Как уточняет The Washington Post, план был разработан вышеуказанным фондом GHF и называется "Фон восстановления, экономического ускорения и трансформации Газы"(Great Trust).