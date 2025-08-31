ua en ru
Вс, 31 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Туризм и переселение в обмен на деньги: WP узнало планы США на Сектор Газа

Воскресенье 31 августа 2025 20:20
UA EN RU
Туризм и переселение в обмен на деньги: WP узнало планы США на Сектор Газа Фото: план предусматривает выплату и субсидии палестинцам (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В администрации Трампа обсуждается план послевоенного устройства Сектора Газа. В частности, Вашингтон намерен управлять территорией, переселить палестинцев и развить туризм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post и Reuters.

Согласно плану, США будут управлять разрушенным войной анклавом не менее 10 лет. При этом предусмотрено его восстановление в качестве туристического курорта и производственного центра.

Кроме того, в документе, с которым ознакомилось WP, идет речь о временном переселении населения. В 38-страничном проекте сказано, что 2-миллионное население Сектора Газа либо "добровольно" уедет в другую страну, либо переместится в закрытые зоны на территории, пока будет происходить восстановление.

Ранее Reuters писало, что есть предложение построить крупные лагеря под названием "Гуманитарные транзитные зоны" внутри Газы, и возможно, даже за ее пределами, чтобы разместить палестинцев. Данный план разработан Фондом гуманитарной помощи Газе (GHF), который поддерживают США.

Тем временем WP пишет, что каждому владельцу земли будет предложен "цифровой токен" в обмен на право перестройки своей собственности.

Кроме того, каждый палестинец, покинувший участок, получит 5 тысяч долларов наличными и субсидии на оплату аренды на 4 года. Также в течение года им будет предоставлено питание.

Как уточняет The Washington Post, план был разработан вышеуказанным фондом GHF и называется "Фон восстановления, экономического ускорения и трансформации Газы"(Great Trust).

Мнение Трампа о секторе Газа

Напомним, 4 февраля президент США Дональд Трамп впервые публично заявил, что Америка должна "взять под свой контроль" анклав и восстановить его как "Ривьеру Ближнего Востока". Позже он вновь повторял этот тезис.

Помимо этого, он говорил о переселении палестинского населения, что вызвало гнев у многих палестинцев и гуманитарных организаций.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сектор Газа Соединенные Штаты Америки
Новости
Туск: никакие уступки Путину не принесут безопасности Европе
Туск: никакие уступки Путину не принесут безопасности Европе
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим