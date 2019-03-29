Туристи з Європи збільшили витрати в Україні

Обсяг експорту послуг за статтею "Подорожі" за 2018 рік становив 1,445 млрд доларів, що на 14,6% більше, ніж у 2017 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані статистики Національного банку України.

За даними НБУ, туристи з Європи витратили в Україні 540 млн доларів, що на 17,9% більше, ніж рік тому.

У той же час, жителі Росії витратили в Україні 228 млн доларів, що на 5,6% більше, ніж у 2017 році.

Дані НБУ

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Національного банку, українські туристи витратили в країнах Європейського союзу 5,943 млрд доларів, що на 12,9% більше, ніж рік тому.

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС, у серпні 2018 року майже половина українців (44%) вважали себе європейцями. Для того, щоб відчути себе європейцями, українцям передусім потрібний певний рівень матеріального добробуту - так вважають 46%; відчуття захищеності законом (34%) та повага цінності демократії та прав людини (21%). Для 17% опитаних важливо також відчувати себе вільною людиною.