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Туристів попередили про загрозу сходження лавин у Карпатах на вихідних

Автор: РБК-Україна

У Карпатах на вихідних, 20-21 лютого, очікуються снігопади. Рятувальники попередили про третій рівень сніголавинної небезпеки.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"У зв’язку з снігопадами, 20-21 лютого у високогір'ї Закарпатської та у горах Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулої неділі, 14 лютого, в Карпатах заблукали 12 туристів, одного досі шукають. Вранці цього дня в Карпатах зберігалася загроза сходження снігових лавин. Синоптики тоді теж оголосили третій рівень небезпеки.

Також вчора, 18 лютого, була оголошена сніголавинна небезпека в Карпатах. Через снігопади і хуртовини зберігався високий рівень небезпеки сходження лавин у Львівській та Івано-Франківській областях.

Згідно з прогнозом, цими вихідними в Україні потеплішає. Вже у суботу температура повітря підніметься у західних областях, а в неділю - у всій країні.

Сьогодні, 19 лютого, в акваторії Азовського моря синоптики оголосили штормове попередження.

Сьогодні також в трьох областях України очікуються снігопади. В Україні вдень температура повітря в регіонах очікується в межах -13 +3, однак вночі на всій території країни прогнозують сильні морози.

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