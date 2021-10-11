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Політ космічних туристів Blue Origin перенесли через негоду

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Понеділок 11 жовтня 2021 01:10
Політ космічних туристів Blue Origin перенесли через негоду Фото: запуск корабля компанії Blue Origin перенесли через негоду (Spacenews.com)
Автор: Артур Родивилов

Американська компанія Blue Origin підприємця Джеффа Безоса в неділю повідомила про перенесення другого пілотованого польоту суборбітального корабля New Shepard з 12 на 13 жовтня. Причиною стали несприятливі погодні умови.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Twitter-аккаунта Blue Origin.

Раніше компанія повідомила, що в другому пілотованому польоті візьмуть участь 12 пасажирів, включаючи Кріса Бошуізена, колишнього інженера NASA і співзасновника американської компанії Planet Labs, і Глена де Вріса, віце-голову підрозділу компанії Dassault Systemes.

"У зв'язку з прогнозованими вітрами на заході Техасу ми переносимо запуск корабля New Shepard на середу 13 жовтня. Старт намічений на 13:30 UTC (16:30 за Києвом)", - йдеться в повідомленні.

20 липня 2021 року Blue Origin успішно виконала перший суборбітальний політ корабля New Shepard з пасажирами на борту. Серед них був глава компанії Безос.

Його підприємство розробляє ракети-носії, освоює космічний туризм і в перспективі має намір створити важку транспортну космічну систему під назвою New Armstrong на честь астронавта NASA Ніла Армстронга - першої людини, що ступила на поверхню Місяця в 1969 році.

Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці першого туристичного польоту в космос компанії Blue Origin.

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