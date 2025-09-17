Туристы пошли в горный поход и нашли уникальный клад: что было в контейнерах

Были в походе, а нашли клад

Находку туристы сделали во время зимнего похода на склоне холма Звичина. Они обнаружили два металлических контейнера, вмурованные в стену на расстоянии метра друг от друга. Внутри были

золотые монеты, завернутые в черную ткань

браслеты

табакерки

сетчатый кошелек

пудреница

Содержимое было упорядочено, что свидетельствует о поспешном, но тщательном сокрытии.

Что известно о монетах

По данным экспертов, коллекция охватывает период с 1808 по 1915 годы. Большинство монет - французские, также есть выпуски Австро-Венгрии, Бельгии и Османской империи.

А вот немецких и чехословацких монет в контейнерах не было, что выглядит нетипично для региона. Часть монет имеет югославские контрамарки 1920-1930-х годов, поэтому клад спрятали уже после 1921 года.

Часть монет была в обращении на Балканах после Первой мировой войны, и это неудивительно, потому что они сделаны из драгоценных металлов тех лет.

По словам нумизмата Войтеха Брадле, такая композиция выделяет находку среди всех подобных в Чехии.

Туристы в Чехии случайно нашли клад с золотом (скриншот, Музей Восточной Богемии)

Что говорят о находке историки

Содержимое двух контейнеров указывает, что тайник сделали в периоды нестабильности в Центральной Европе после Первой мировой войны.

Набор предметов может указывать на экономические трудности, попытку сохранить капитал или попытку владельца защитить свои ценные вещи во время политических потрясений.

Что будет дальше с найденным сокровищем

Сокровище сейчас находится в Музее Восточной Богемии в Градце Кралове, где его исследует команда во главе с куратором Мирославом Новаком.

Для исследований используют рентгеновскую флуоресцентную спектроскопию для определения состава металлов. Монеты весят около 3,75 кг золота.

Все украшения хранят по отдельным протоколам, чтобы избежать повреждения. Химические анализы экспертам помогут выяснить происхождение предметов и даже возможные маршруты их перемещения.

Получат ли туристы вознаграждение

В Чехии существует закон о культурном наследии и туристы имеют право получить свое вознаграждение. Они действовали согласно всем правилам - сообщили сразу властям о находке и передали контейнеры в музей.

Вознаграждение может достигать рыночной стоимости для золотых украшений или 10% от культурно-исторической оценки предметов.