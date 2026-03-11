"Туристы, а не делегация": в МИД отреагировали на приезд венгров в Украину

"Мы знаем, что сегодня утром на территорию Украины заехала группа граждан Венгрии по общим правилам для всех граждан стран Шенгенской зоны, пользуясь безвизом. Любые лица с туристической целью могут именно так заехать в Украину из стран Шенгена", - сказал Тихий.

Он отметил, что на территории Украины эта группа лиц не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч, поэтому точно некорректно называть их "делегацией".

"На территории Украины могут находиться граждане других государств, которые с уважением относятся к Украине и придерживаются общих правил посещения, в частности с туристической целью", - добавил спикер МИД.