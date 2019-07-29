У ПАР пограбували та вбили українця

Фото: загиблий Іван Іванов (iol.co.za)

Грабіжники вбили українського туриста через його рюкзак

У Південно-Африканській Республіці у Кейптауні грабіжники вбили українського туриста 44-річного Івана Іванова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання iol.co.za.

Вказано, що українця вбили на одній з туристичних стежок гори Пік Чемпена у Кейптауні. Грабіжники зарізали туриста через його рюкзак.

Фото: місце події (flipboard.com)

Повідомляється, що вбивство сталося 27 липня. На українця напали троє чоловіків і кілька разів ударили в груди ножем, в результаті кровотечі Іванов загинув.

Також видання пише, що одного з нападників - 25-річного чоловіка, у якого був рюкзак українця - затримали. Затриманий зізнався у пограбуванні і нанесенні ножових поранень, а також розповів поліцейським, де знайти тіло. Двох інших нападників розшукують.

Так, за словами родички убитого, в Іванова залишилися троє дітей, молодшому з яких два роки.

Нагадаємо, росіянин Андрій Похвальний побив до смерті 57-річного українця із Запоріжжя Андрія Сову під час відпочинку в Аланії (Туреччина).

Як писало РБК-Україна раніше, у вересні 2017 року німецькому Еггеленфельде (Нижня Баварія) у гуртожитку для біженців вбили громадянина України. 28-річного українця у результаті конфлікту побив 47-річний біженець з Казахстану, який проживав з жертвою в одній кімнаті. Українець отримав настільки важкі травми, що помер ще в гуртожитку до приїзду медиків.