Турецкий Bayraktar TB3 впервые уничтожил цель лазерной ракетой

Турецкий морской беспилотник Bayraktar TB3 успешно прошел новые огневые испытания. Аппарат впервые уничтожил наземную цель высокоточной ракетой с лазерным наведением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Defense Post.
Инженеры компании Baykar завершили очередной этап испытаний своего флагманского палубного дрона. Во время вылета беспилотник использовал ракету CIRIT производства компании Roketsan. Боеприпас поразил цель с хирургической точностью.
Испытания проводились для проверки способности платформы вести огонь на близких дистанциях. Ракета стартовала из однозарядного контейнера.
Новое решение позволяет уничтожать цели, требующие мгновенной реакции. Часто они находятся вне зоны досягаемости обычных микробоеприпасов, но теперь Bayraktar TB3 восполняет этот пробел в вооружении.
Она имеет 70-миллиметровый калибр и оснащена полуактивной лазерной головкой самонаведения. Это делает ее идеальным средством против легкой бронетехники и пехоты.
Дрон "видит" врага, лазер фиксирует цель, а ракета летит точно в цель. Система надежно работает даже в сложных погодных условиях, утверждают инженеры. CIRIT эффективно сочетает низкую стоимость с высокой разрушительной силой.
Bayraktar TB3 стал логическим продолжением легендарного TB2. Однако новая модель значительно мощнее и имеет складные крылья. Это позволяет базировать дрон на кораблях с короткой взлетной полосой, таких как флагман TCG Anadolu.
Беспилотник имеет следующие характеристики:
Дрон может находиться в воздухе более суток. Он способен выполнять разведку и наносить удары далеко за пределами видимости.
Baykar продолжает расширять арсенал своих аппаратов. Помимо ракет CIRIT, TB3 сможет нести интеллектуальные боеприпасы семейства MAM. Это делает его универсальным инструментом на поле боя.
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