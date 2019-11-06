Спецслужби Туреччини затримали дружину вбитого лідера ІДІЛ аль-Багдаді

Турецькі служби безпеки затримали дружину ліквідованого лідера угрупування "Ісламська держава" Абу Бакра аль-Багдаді. Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Ердоган, передає The Sun.

Раніше в Сирії затримали сестру Абу Бакра аль-Багдаді.

"Ми захопили дружину аль-Багдаді, але не здіймали галасу з цього приводу. Я інформую про це вперше. Так само ми затримали його сестру і зятя в Сирії. Ми продовжимо нашу роботу в цьому напрямку", - сказав Ердоган.

Нагадаємо, 6 листопада стало відомо, що у місті Азаз на півночі Сирії затримали сестру покійного лідера "Ісламської держави". Влада Туреччини сподівається отримати від неї інформацію про роботу "Ісламської держави". Також допитують її чоловіка і невістку.

РБК-Україна повідомляло, що Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді. Заяву про ліквідацію лідера зробив президент США Дональд Трамп. Пізніше новим лідером ІДІЛ став Абу Ібрагім аль-Хашемі аль-Курайши.

Міністерство оборони США оприлюднило матеріали операції з ліквідації лідера ІДІЛ. Глава підконтрольного Пентагону Центрального командування генерал Кеннет Маккензі, розповідаючи подробиці, сказав, що штурм проводили за допомогою вертольотів.