Турецкие СМИ перекрутили слова Зеленского о войне в Израиле. Украинское посольство ответило

Украинское дипломатическое ведомство отреагировало на ситуацию, и заявило о неверном толковании турецкими средствами массовой информации месседжей интервью главы государства.

"Посольство Украины в Турции категорически опровергает недостоверную информацию о высказываниях президента Украины Владимира Зеленского, которая распространяется из СМИ Турции", - заявили в пресс-службе.

Как отмечают в украинском посольстве, Зеленский в своем интервью "говорил о тех, кто разжигает рознь и использует террор, имея в виду Россию и Иран, очевидно заинтересованные в масштабировании войны на Ближнем Востоке и во вовлечении в эту войну многих народов".

"Именно Россию и Иран президент Украины отметил как спонсоров терроризма, и они, как известно для многих стран мира, не соблюдают никаких правил и законов", - подчеркивают в посольстве.

Также дипломаты обращают внимание, что сейчас в сети распространяется фейк, который нужен для перекручивания слов Зеленского с целью вызвать негативную реакцию со стороны турецкого общества. В посольстве добавляют, что в этом, в частности, заинтересована Москва.

"Россия, начавшая войну против Украины, заинтересована отвлечь внимание мира от нее и рассорить Украину с партнерами", - поясняют в ведомстве.

Также в посольстве звучат слова благодарности Турции за поддержку Украины.

Что предшествовало

Ранее СМИ в Турции опубликовали новости с выдержками из интервью президента Украины Зеленского американскому каналу NBC News. В нем глава государства, в частности, заявил, что есть "пожар, горящий между Израилем и Палестиной, и некоторые люди до сих пор продолжают бросать в этот огонь спички".

После таких публикаций появились возмущенные комментарии со стороны пользователей в Турции, которые могли воспринять подобную подачу слов Зеленского как якобы обвинения в адрес Анкары в разжигании конфликта на Ближнем Востоке. Параллельно в российских СМИ пропагандисты активно подхватили фейковые тезисы.

Позиция Турции относительно войны в Израиле

Турция в этом конфликте решила занять роль "посредника". Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль "прекратить бомбардировку палестинских земель, а палестинцев прекратить преследование гражданских поселений в Израиле".

Официальная Анкара выразила готовность к любой форме посредничества для разрешения палестино-израильского конфликта, включая обмен пленными.

Что интересно, недавно турецкий президент говорил с российским диктатором Владимиром Путиным, режим которого так или иначе поддерживает действия ХАМАС. И на следующий день после такой беседы Эрдоган выступил с громким заявлением о том, что не считает ХАМАС террористами.

Ранее эксперт и политолог в комментарии РБК-Украина объяснил, почему турецкий президент обрушил критику на Израиль.