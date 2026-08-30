ua en ru
Вс, 30 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Турция ускоряет дипломатию для нового "зернового коридора" в Черном море, - СМИ

18:55 30.08.2026 Вс
3 мин
Почти 100 миллионов тонн урожая просто гниют
aimg Сергей Козачук
Турция ускоряет дипломатию для нового "зернового коридора" в Черном море, - СМИ Фото: Турция пытается возобновить экспорт (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Турция активизировала переговоры с Украиной и Россией по созданию нового механизма безопасности в Черном море. Цель Анкары - возобновить экспорт продовольствия и предотвратить скачок мировых цен на продукты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekonomim.

Угроза для мирового рынка

По информации издания, из-за атак на торговые суда гражданское судоходство в Черном море фактически остановилось.

Это привело к масштабному кризису хранения зерна в двух странах:

  • В Украине в силохранилищах и временных складах застряло от 30 до 35 миллионов тонн зерна и масличных культур.
  • В России из-за рекордных урожаев и экспортных ограничений в портовых элеваторах накопилось почти 60 миллионов тонн.

В общей сложности почти 100 миллионов тонн продовольствия не могут попасть на рынок, из-за чего продукция начинает портиться. В настоящее время цены на зерно уже выросли на 4-4,5%.

"Процесс создания зернового коридора в Черном море полностью прерван. Сейчас в Турцию не поступает ни одна продукция ни из Украины, ни из России. Если проблема не будет решена в течение двух месяцев, рост цен может превысить 10%", - заявил президент Стамбульской ассоциации экспортеров зерна, бобовых и масличных культур.

Консультации продолжаются круглосуточно

Министерство транспорта и инфраструктуры и МИД Турции ведут непрерывные контакты с Киевом и Москвой.

Как отметил заместитель министра транспорта Турции Дурмуш Юнювар во время встречи с Палатой морской торговли, дипломатические каналы работают круглосуточно, однако четких сроков заключения соглашения пока нет.

Если новый механизм безопасности удастся согласовать, это обеспечит защиту торговых судов и снизит давление на мировые продовольственные рынки.

Риски для турецкого экспорта

Блокировка поставок создает риски и для самой Анкары. Несмотря на то, что внутренний рынок Турции был полностью обеспечен продовольствием, под угрозой оказался перерабатывающий экспорт.

Страна покупает сырье в Украине и РФ, перерабатывает и экспортирует готовую продукцию.

В прошлом году это направление принесло Турции 13 миллиардов долларов. Длительная остановка коридора может нанести безвозвратный ущерб турецкому экспорту.

Кризис в Черном море и угроза урожаю

Напомним, что на фоне блокады черноморских портов и атак на судоходство глобальные рынки уже готовятся к худшему сценарию.

Из-за повторных рисков для логистики цена на пшеницу в мире выросла до трехлетнего максимума, подскочив сразу на 18%.

В то же время, внутри страны возникли масштабные проблемы с хранением продукции.

Из-за нехватки мест в силосохранилищах и дефицита оборотных средств у фермеров Украина рискует сократить посевные площади под будущий урожай на 5-7 миллионов гектаров, что составляет почти треть всех посевов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Зерновой коридор Турция Украина Российская Федерация продовольственный кризис
Новости
Хмара: уже есть потенциальные 4 перехватчика, которые могут сбивать реактивные "Шахеды"
Хмара: уже есть потенциальные 4 перехватчика, которые могут сбивать реактивные "Шахеды"
Аналитика
Возрождение на пепелище или строительство ТРЦ: что будет с книжным рынком на Почайне
Ирина Костюченко, Олег Хомчук Возрождение на пепелище или строительство ТРЦ: что будет с книжным рынком на Почайне