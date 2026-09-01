Турецкие перевозчики массово отказываются от рейсов в Россию из-за атак в Черном море
Турецкий оператор Akkon полностью отказался от мер в российские порты - следовавшие в Санкт-Петербург суда развернули обратно в Турцию. Это произошло после атаки беспилотника на контейнеровоз компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Moscow Times.
Что произошло с Akkon
Akkon был одним из крупнейших перевозчиков, чьими услугами активно пользовались после того, как в начале августа от рейсов через Черное море отказалась российская компания Fesco - тогда украинские морские дроны потопили ее контейнеровоз Yanina вблизи Новороссийска.
10 августа Akkon уже временно переводил рейсы из Новороссийска в Санкт-Петербург с доплатой 2500 долларов за контейнер, в то время как другие перевозчики, продолжавшие ходить из Турции в Новороссийск, принимали за риск в среднем 1000 долларов за контейнер.
Однако 21 августа беспилотник атаковал контейнеровоз самой компании Akkon Lines – судно получило повреждение и загорелось, экипажу пришлось эвакуироваться.
По результатам оценки ситуации ситуации компания пришла к выводу, что дальнейшая эскалация создает повышенные риски для экипажа, судна и груза, поэтому решила полностью отказаться от мер в российские порты.
Груз будут возвращать в порт отправки или выгружать в портах погрузку - в частности, груз с судна, направлявшегося в Санкт-Петербург, планируют выгрузить в ближайшем порту, вероятно, в Клайпеде.
Остальные перевозчики тоже отказываются
Полностью прекратил работу с Россией еще один турецкий перевозчик - Arkas. Глава совета директоров турецкой компании Transbosphor Дениз Ташимаджилиг оценил потери Турции от атак ВСУ на торговые суда в Черном море за последние три месяца в 20 миллиардов долларов.
26 августа один из крупнейших игроков мирового контейнерного рынка, компания MSC, также сообщила об отказе заходить в Новороссийск после атаки беспилотников на собственный контейнеровоз MSC Ulsan III - рейсы переводят в Санкт-Петербург и другие порты.
Флот компании насчитывает около тысячи судов с маршрутами по всему миру. Об аналогичном переходе заявили еще несколько перевозчиков, ранее работавших через Турцию.
Почему это важно
Перевод рейсов в Санкт-Петербург сам по себе уже стал привычной новостью, которая подтверждает сложную ситуацию с судоходством в Черном море, но не означает остановку грузопотока.
А вот отказ турецких контейнерных перевозчиков работать с Россией ударит по поставкам товаров из Европы - "турецкая дорога стала, Санкт-Петербург под вопросом", описывает ситуацию один из импортеров европейской мебели и товаров для дома.
Ситуация в Черном море накаляется на нескольких фронтах одновременно. На днях пустое и обгоревшее российское судно "Омский-107", атакованное неподалеку от Новороссийска, прибило к берегам турецкого Шиле. На фоне таких инцидентов Турция активизировала дипломатию для создания нового "зернового коридора" в Черном море - Анкара ведет переговоры с Украиной и Россией, чтобы возобновить экспорт продовольствия и предотвратить скачок мировых цен на продукты.