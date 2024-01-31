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Турецкие компании смогут восстанавливать инфраструктуру Украины: подписано соглашение

Иллюстративное фото: турецкие компании смогут восстанавливать инфраструктуру Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Турецкие компании смогут принять участие в восстановлении инфраструктуры Украины, которая была повреждена в результате вторжения России. Две страны подписали соответствующее соглашение.

Об этом заявил министр торговли Турции Омер Болат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам чиновника, он, министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу и министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков подписали документ, который определяет параметры "Турецко-украинской целевой группы по восстановлению".

Болат уточнил, что он и еще два министра обсудили роль, которую Турция "возьмет на себя в вопросе восстановлении Украины". Чиновник рассказал, что для этого будет использоваться целевая группа, которая была создана в соответствии с меморандумом о взаимопонимании по восстановлению Украины, для определения проектов в Украине и оценки условий финансирования.

"Это обеспечит важную правовую основу для усилий по восстановлению Украины. Мы готовы сотрудничать и с третьими странами", - добавил турецкий министр. 

В свою очередь Кубраков рассказал, что больше всего в восстановлении нуждаются жилищно-коммунальное хозяйство и транспортный сектор, включая дороги, мосты и железные дороги, а также инфраструктура водного транспорта Украины.

По его словам, участие Турции в восстановлении будет способствовать развитию двусторонней торговли.

"Для нашей страны привлечение иностранных инвестиций в инфраструктуру имеет первостепенное значение", - добавил Кубраков. 

Неназванный источник Reuters, который работает в сфере промышленности, рассказал, что турецкие подрядчики готовы принять участие во всех сферах восстановления инфраструктуры

Форум по восстановлению Украины

Напомним, сегодня, 31 января, в Стамбуле проходит форум по восстановлению Украины

Как отмечал ранее Кубраков, в этом году приоритетами Украины будут проекты, направленные на восстановление энергетической, жилищной, критической и социальной инфраструктуры.

 

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