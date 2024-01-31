ua en ru
Ср, 31 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Стамбуле проходит Форум по восстановлению Украины. Кубраков провел первую встречу

Стамбул, Среда 31 января 2024 14:47
UA EN RU
В Стамбуле проходит Форум по восстановлению Украины. Кубраков провел первую встречу Фото: Кубраков провел встречу с представителями Турции на Форуме по восстановлению Украины (twitter.com/OlKubrakov)
Автор: Наталья Юрченко

Форум по восстановлению Украины проходит сегодня, 31 января, в Стамбуле. Министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков встретился с представителями правительства Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кубракова в Twitter (X).

Отмечается, что Форум по восстановлению Украины в этот раз проходит в Стамбуле. Ему будут предшествовать ряд двусторонних встреч.

Вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков сообщил, что уже провел встречу с министром торговли Турции Омером Болатом и министром транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадиром Уралоглу.

"Форум будет способствовать увеличению торгового потенциала наших стран, расширению логистических и внешнеэкономических связей. У нас общая цель - Черное море должно стать зоной сотрудничества, торговли и экономического роста. Важно привлечь частные инвестиции в восстановление инфраструктуры", - отметил Кубраков.

Министр добавил, что в текущем году приоритетами Украины будут проекты, направленные на восстановление энергетической, жилищной, критической и социальной инфраструктуры.

"Я благодарен за готовность Турции активно участвовать в реализации проектов по восстановлению инфраструктуры в Украине, которая была разрушена или повреждена в результате агрессии РФ", - подчеркнул он.

twitter.com/OlKubrakov

Конференция по восстановлению Украины

Напомним, Украина провела ряд международных конференций, чтобы привлечь инвестиции для возобновления страны после захватнической войны, которую развязала Россия.

Ранее конференции проходили в Лондоне, Риме, где 19 февраля такой форум пройдет в Токио.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Война в Украине Александр Кубраков
NEWS
Пакет документов и направление. Как военному пройти МСЭК и для чего это нужно
Пакет документов и направление. Как военному пройти МСЭК и для чего это нужно
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России