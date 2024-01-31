В Стамбуле проходит Форум по восстановлению Украины. Кубраков провел первую встречу

Форум по восстановлению Украины проходит сегодня, 31 января, в Стамбуле. Министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков встретился с представителями правительства Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кубракова в Twitter (X).

Отмечается, что Форум по восстановлению Украины в этот раз проходит в Стамбуле. Ему будут предшествовать ряд двусторонних встреч.

Вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков сообщил, что уже провел встречу с министром торговли Турции Омером Болатом и министром транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадиром Уралоглу.

"Форум будет способствовать увеличению торгового потенциала наших стран, расширению логистических и внешнеэкономических связей. У нас общая цель - Черное море должно стать зоной сотрудничества, торговли и экономического роста. Важно привлечь частные инвестиции в восстановление инфраструктуры", - отметил Кубраков.

Министр добавил, что в текущем году приоритетами Украины будут проекты, направленные на восстановление энергетической, жилищной, критической и социальной инфраструктуры.

"Я благодарен за готовность Турции активно участвовать в реализации проектов по восстановлению инфраструктуры в Украине, которая была разрушена или повреждена в результате агрессии РФ", - подчеркнул он.

twitter.com/OlKubrakov

Конференция по восстановлению Украины

Напомним, Украина провела ряд международных конференций, чтобы привлечь инвестиции для возобновления страны после захватнической войны, которую развязала Россия.

Ранее конференции проходили в Лондоне, Риме, где 19 февраля такой форум пройдет в Токио.