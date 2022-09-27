RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Турецкие государственные банки перестали обслуживать российские карты "Мир"

Фото: турецкие банки перестали обслуживать российские карты "Мир" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Турецкие государственные банки прекратили обслуживание карт российской платежной системы "Мир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

Ранее управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выпустило предупреждение о санкциях для финансовых организаций, которые используют платежную систему "Мир".

В связи с этим, опасаясь санкций, сегодня крупные частные банки İsbank и DenizBank объявили о прекращении обслуживания карт платежной системы "Мир". Вскоре после этого об отказе обслуживать российские карты сообщили и три крупнейших государственных банка Турции.

Напомним, вчера один из крупнейших банков Таджикистана Dushanbe City Bank остановил обслуживание российских карт платежной системы "Мир".

Также ранее сообщалось, что в рамках подготовки следующего пакета санкций ЕС против РФ рассматривается отключение российского "Газпромбанка" от SWIFT.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против РоссииТурцияРоссийская Федерация