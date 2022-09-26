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Один из крупнейших банков Таджикистана перестал обслуживать российские карты

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Понедельник 26 сентября 2022 22:02
Один из крупнейших банков Таджикистана перестал обслуживать российские карты Фото: банк Таджикистана перестал обслуживать российские карты (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Один из крупнейших банков Таджикистана Dushanbe City Bank остановил обслуживание российских карт платежной системы "Мир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Dushanbe City Bank.

В пресс-службе банка заявили, что по техническим причинам финучреждение приостанавливает обслуживание карт российской платежной системы "Мир". Теперь владельцы карт данной системы не смогут снимать наличные в банкоматах и совершать оплаты через POS-терминалы банка.

Ранее сообщалось, что в рамках подготовки следующего пакета санкций ЕС против РФ рассматривается отключение российского "Газпромбанка" от SWIFT.

Напомним, в начале июня Европейский союз принял решение утвердить шестой пакет санкций. ЕС отключил от SWIFT еще три российские банка: Сбербанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк.

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