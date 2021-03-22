Турецька ліра впала після звільнення Ердоганом глави центробанку

Ліра впала до 8,4850 за долар, що близько до денного рекордного мінімуму 8,58 в листопаді минулого року, до призначення Агбала. Потім ліра відновила приблизно половину своїх втрат після того, як міністр фінансів Лютфі Эльван заявив, що Туреччина буде дотримуватися правил вільного ринку.

Ердоган звільнив Агбала через два дні після підвищення основної ставки на 2%, що повинно було зупинити інфляцію, яка досягла 16%, і підтримати ліру, яка у відповідь піднялася на 3%.

Менш ніж за п'ять місяців роботи Агбал підвищив ставки майже на 9 процентних пунктів до 19% і відновив певну довіру до політики центробанку.

Сахап Кавчоглу, колишній банкір і депутат від правлячої партії, який розділяє неортодоксальне думку Ердогана про те, що високі процентні ставки можуть сприяти інфляції, став третім главою центрального банку, раптово призначеним президентом з середини 2019 року.

Звільнення Насі Агбала підтвердило політичний контроль, який протягом багатьох років завдавав шкоди погляду іноземних інвесторів велику економіку, що розвивається.

Аналітики вважають, що Кавчоглу, ймовірно, скасує підвищення процентних ставок, яке Агбал здійснив, щоб зміцнити платіжний баланс Туреччини та її скорочуються іноземні резерви.

Аналітик Societe Generale Фенікс Кален сказав, що цей крок залишив Туреччину "за точкою неповернення" і передбачив "фінансові потрясіння".

Як повідомив агентству Reuters джерело, Кавчоглу прагнув послабити побоювання інвесторів з приводу різкого повороту від жорсткої до м'якої грошово-кредитної політики, заявивши в неділю генеральним директорам банків, що він не планує ніяких негайних змін політики.