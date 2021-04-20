Турецька Karsan заявила про постачання автобусів у Харків та підтвердила їх майбутню збірку в місті
Турецька компанія "Карсан" буде сприяти модернізації транспортної інфраструктури Харкова, а також стане ключовим партнером в інвестиційних проектах у сфері розвитку громадського транспорту, в тому числі з локалізації складання своєї техніки в Харкові.
Про це компанія повідомила в офіційному прес-релізі.
Як повідомила компанія, початком довгострокового співробітництва стане поставка перших 150 автобусів моделей Jest і Атак через українського дистриб'ютора MDG.
"Ми вважаємо, що наші 6-метрові моделі автобусів Jest і 8-метрові Atak внесуть оптимальний внесок у постійно мінливі умови трафіку в місті завдяки своїм відмінним характеристикам і паливозберігаючим двигунам. У цьому контексті був підписаний договір про поставку 150 автобусів Jest і Atak з липня по жовтень через нашого українського дистриб'ютора MDG", - заявив генеральний директор компанії Окан Баш.
Разом з тим СЕО турецької автомобілебудівної компанії підтвердив намір налагодити серійне складання автобусів в Харкові.
"Ми будемо розглядати можливість інвестування у виробничі потужності в Україні", - заявив Окан Баш.
Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в Харкові під час Mintrans Forum, присвяченого розвитку муніципальної інфраструктури, місцева міська влада підписала меморандум про співпрацю з турецькою компанією Karsan.
Місто і корпорація домовилися про купівлю автобусів, а в перспективі - про організацію їх збирання в Харкові. Документ підписали генеральний директор турецького Karsan Окан Баш і в.о. харківського міського голови Ігор Терехов.
Присутні на форумі гості і спікери найбільш вірогідною платформою для складання в Україні турецьких автобусів Karsan назвали бізнес-парк високих технологій "Екополіс ХТЗ" українського бізнесмена Олександра Ярославського, де вже готується запуск виробництва харківського трамвая.
Karsan - турецька машинобудівна компанія, яка виробляє мікроавтобуси Peugeot, Fiat Ducato і Peugeot Boxer, різні спецмашини для швидкої допомоги, поліції і таксі, співпрацює з компанією Hyundai у виробництві легких вантажівок, а також з підрозділом відомого бренду Renault Trucks по виробництву магістральних вантажних автомобілів і автопоїздів, випускає автобуси BredaMenarinibus.