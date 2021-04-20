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Турецкая Karsan заявила о поставках автобусов в Харьков и подтвердила их будущую сборку в городе

Новина українською → Харьков, Вторник 20 апреля 2021 14:14
Турецкая Karsan заявила о поставках автобусов в Харьков и подтвердила их будущую сборку в городе Фото: Karsan заявила о поставках автобусов для Харькова (hevcars.com.ua)
Автор: РБК-Украина

Турецкая компания "Карсан" будет поспособствовать модернизации транспортной инфраструктуры Харькова, а также станет ключевым партнером в инвестиционных проектах в сфере развития общественного транспорта, в том числе по локализации сборки своей техники в Харькове.

Об этом компания сообщила в официальном пресс-релизе.

Как сообщила компания, началом долгосрочного сотрудничества станет поставка первых 150 автобусов моделей Jest и Atak через украинского дистрибьютора MDG.

"Мы считаем, что наши 6-метровые модели автобусов Jest и 8-метровые Atak внесут оптимальный вклад в постоянно изменяющиеся условия траффика в городе благодаря своим отличным характеристикам и топливосберегающим двигателям. В этом контексте был подписан договор о поставке 150 автобусов Jest и Atak с июля по октябрь через нашего украинского дистрибьютора MDG", - заявил генеральный директор компании Окан Баш.

Вместе с тем СЕО турецкой автомобилестроительной компании подтвердил намерение наладить серийную сборку автобусов в Харькове.

"Мы будем рассматривать возможность инвестирования в производственные мощности в Украине", - заявил Окан Баш.

Напомним, как сообщалось ранее, в Харькове во время Mintrans Forum, посвященного развитию муниципальной инфраструктуры, местная городская власть подписала меморандум о сотрудничестве с турецкой корпорацией Karsan.

Город и корпорация договорились о покупке автобусов, а в перспективе - об организации их сборки в Харькове. Документ подписали генеральный директор турецкого Karsan Окан Баш и и.о. харьковского городского головы Игорь Терехов.

Присутствующие на форуме гости и спикеры наиболее вероятной платформой для сборки в Украине турецких автобусов Karsan назвали бизнес-парк высоких технологий "Экополис ХТЗ" украинского бизнесмена Александра Ярославского, где уже готовится запуск производства харьковского трамвая.

Karsan - турецкая машиностроительная компания, которая производит микроавтобусы Peugeot, Fiat Ducato и Peugeot Boxer, различные спецмашины для скорой помощи, полиции и такси, сотрудничает с компанией Hyundai в производстве легких грузовиков, а также с подразделением известного бренда Renault Trucks по производству магистральных грузовых автомобилей и автопоездов, выпускает автобусы BredaMenarinibus.

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