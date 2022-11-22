В Турции заявили о готовности применить переданные Россией системы ПВО С-400

"Система С-400 готова к применению. В случае возникновения каких-либо угроз мы примем решение, где и как ее использовать", - заявил Акар.

Отметим, что Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРК С-400 в 2017 году. Она первой из стран НАТО приобрела у России эти системы.

Из-за этого США исключили Турцию из программы F-35, согласно которой турецкая армия должна была получить американские истребители.