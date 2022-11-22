RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Турции заявили о готовности применить переданные Россией системы ПВО С-400

Фото: Хулуси Акар, министр обороны Турции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Турция уже установила зенитные ракетные комплексы С-400, которые ей передала Россия. Они готовы к применению.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sabah, об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

"Система С-400 готова к применению. В случае возникновения каких-либо угроз мы примем решение, где и как ее использовать", - заявил Акар.

Отметим, что Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРК С-400 в 2017 году. Она первой из стран НАТО приобрела у России эти системы.

Из-за этого США исключили Турцию из программы F-35, согласно которой турецкая армия должна была получить американские истребители.

Напомним, ранее в СМИ сообщали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планировал лично обсудить с Джо Байденом поставки истребителей F-16 его стране.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиТурцияПВО