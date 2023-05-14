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В Турции завершилось голосование на выборах президента

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 14 мая, в Турции прошли президентские выборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

Результаты голосования должны быть оглашены в 21:00.

Если в первом туре не будет достигнуто абсолютного большинства действительных голосов, будет действовать календарь выборов, подготовленный для второго тура президентских выборов, которые состоятся 28 мая.

Для избрания одному из претендентов в первом туре необходимо набрать более 50% голосов. В противном случае назначается второй тур, куда выходят два кандидата, получившие наибольшую поддержку избирателей.

Кто баллотировался на пост президента

Всего на должность главы Турции претендовали 4 кандидата.

Кроме президента Реджепа Тайипа Эрдогана, свою кандидатуру выдвинул глава СНП Кемаль Киличдароглу, лидер националистического альянса Синан Оган и кандидат от Партии Родины Мухаррем Индже - главный соперник Эрдогана на выборах 2018 года. Однако Индже 11 мая объявил о снятии своей кандидатуры.

Главный оппонент Реджепа Таипа Эрдогана - 74-летний Кемаль Киличдароглу, депутат турецкого парламента с 2002 года. Возглавляет Республиканскую народную партию - старейшую в Турции, лидером которой был и основатель современной Республики Мустафа Кемаль Ататюрк.

Детальнее о президентской кампании в Турции, предвыборных раскладах, вероятности смены власти и о том, что это может означать для Украины - можно прочитать в материале РБК-Украина.

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ТурцияПрезидентские выборы