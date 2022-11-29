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В Турции считают, что война России против Украины не закончится военной победой на поле боя

Фото: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Война, которую Россия развязала против Украины, закончится дипломатическим путем, а не военной победой на поле боя.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah.

"Так или иначе, эта война закончится за столом. Мы не думаем, что она закончится военными достижениями на земле. Несмотря на это, существует риск, что война может занять десятилетия", - сказал он.

Чавушоглу отметил, что по сравнению с мартом, когда в Стамбуле состоялась последняя переговорная встреча делегаций Украины и России при посредничестве Турции, возникли "новые реальности в новых условиях". Он добавил, что ситуация стала более сложной, но "мы не должны терять надежду".

По его словам, на переговорах, которые проходили в конце марта в Стамбуле стороны якобы "были очень близки к прекращению огня. Но потом вмешались волшебные руки и мы увидели, как стороны отошли от стола".

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Россия требует от Украины переговоров и сдачи государственных интересов, но переломный момент уже настал.

Тем временем в Кремле исключают возможность переговоров с Украиной якобы из-за "украинской позиции".

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