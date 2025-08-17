ua en ru
В Турции выступили за участие Украины в переговорах по прекращению войны

Воскресенье 17 августа 2025 15:54
В Турции выступили за участие Украины в переговорах по прекращению войны Фото: министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Турция считает, что длительный мир может быть установлен только при участии Украины. Анкара пообещала и в дальнейшем поддерживать миротворческий процесс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, которого цитирует CNN Turk.

Глава МИД провел телефонный разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Они обсудили встречу президента США Дональда Трампа и диктатора Владимира Путина на Аляске.

Министр также поговорил с главой МИД Украины Андреем Сибигой. По информации издания, министры также обсуждали на Аляске.

Фидан подчеркнул, что длительный мир может быть установлен только через процесс, который включает Украину. В этом контексте он отметил важность встречи президента Украины Владимира Зеленского с Трампом в Вашингтоне.

Сибига в свою очередь поблагодарил Турцию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что Анкара была и остается важной платформой для переговоров.

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели переговоры на Аляске.

Уже по дороге в Вашингтон Трамп провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров.

18 августа Зеленский прибудет в американскую столицу для обсуждения с Трампом путей завершения войны. Вместе с украинским президентом в Вашингтон отправятся канцлер Германии, президенты Франции и Финляндии, премьер-министры Великобритании и Италии, председатель Еврокомиссии, генсек НАТО.

