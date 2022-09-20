В Турции отказались обучать российских пилотов

Учебный центр авиакомпании Turkish Airlines больше не будет обучать российских пилотов на тренажерах имитации полета. Причиной тому стали европейские санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider .

Учебный центр Turkish Airlines отправил российским авиакомпаниям уведомление, в котором говорится, что центр вынужден прекратить работу с компаниями из РФ в связи с ужесточением санкций Европейского агентства по безопасности полетов (EASA), сертифицировавшего все тренажеры FSTD.

Эксперты считают, что турецкий учебный центр не будет единственной организацией, отказавшей пилотам российских авиакомпаний в подготовке.

Также, по словам экспертов, отказ турецких партнеров от сотрудничества - серьезный удар по системе подготовки и поддержания квалификации пилотов в РФ. По их мнению, без обучения на тренажерах резко снизится безопасность полетов в России, особенно на лайнерах дальнемагистрального типа - таких как Boeing B777 и Airbus A350.