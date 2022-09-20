ua ru
Вт, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Турции отказались обучать российских пилотов

Новина українською →
Анкара, Вторник 20 сентября 2022 08:55
В Турции отказались обучать российских пилотов Фото: в Турции отказались обучать российских пилотов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Учебный центр авиакомпании Turkish Airlines больше не будет обучать российских пилотов на тренажерах имитации полета. Причиной тому стали европейские санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider.

Учебный центр Turkish Airlines отправил российским авиакомпаниям уведомление, в котором говорится, что центр вынужден прекратить работу с компаниями из РФ в связи с ужесточением санкций Европейского агентства по безопасности полетов (EASA), сертифицировавшего все тренажеры FSTD.

Эксперты считают, что турецкий учебный центр не будет единственной организацией, отказавшей пилотам российских авиакомпаний в подготовке.

Также, по словам экспертов, отказ турецких партнеров от сотрудничества - серьезный удар по системе подготовки и поддержания квалификации пилотов в РФ. По их мнению, без обучения на тренажерах резко снизится безопасность полетов в России, особенно на лайнерах дальнемагистрального типа - таких как Boeing B777 и Airbus A350.

Напомним, ранее сообщалось, что российские авиакомпании разбирают самолеты на запасные части, которые они больше не могут покупать за рубежом из-за санкций Запада.

Как известно, США запретили экспорт запасных частей для самолетов трех российских авиакомпаний - "Аэрофлоту", Azur Air и Utair.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Российская Федерация
NEWS
Украинская IT-армия взломала сайт ЧВК "Вагнер": получены данные всех наемников
Украинская IT-армия взломала сайт ЧВК "Вагнер": получены данные всех наемников
DAILY
Берлинская стена. Что мешает Германии начать поставки танков Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Берлинская стена. Что мешает Германии начать поставки танков Украине