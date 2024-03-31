В Турции на избирательном участке произошла стрельба, есть жертва и много раненых

В Турции в поселке Диярбакыр в районе Агачлидере во время голосования на избирательном участке между присутствующими произошел спор, который перерос на драку со стрельбой. В результате инцидента есть погибший, более десяти человек ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Hurriyet .

Отмечается, что спор, возникший во время голосования на местных выборах, перерос на драку с использованием камней и палок, а также пистолетов.

От пулевых ранений погиб 44-летний мужчина - он скончался в больнице. По последним данным, также известно о 12 раненых, из которых двое находятся в тяжелом состоянии.

"В то время как бригады медиков не смогли выехать на место происшествия из-за потасовки, на место были направлены группы усиления жандармерии", - пишет издание.

Как позже оказалось, погибший был официальным представителем на выборах от партии DEM.

Населенный пункт, где произошла трагедия, правоохранители закрыли на въезд и выезд.

Под удар попали также журналисты DHA Бурак Эмек и Гиясеттин Тетик. Они пытались защитить себя, сев в машину скорой помощи. Однако пуля попала в колесо автомобиля, в котором ехали представители СМИ. Также были повреждены еще две "скорые".

В Офисе местного губернатора заявили, что в районе инцидента работают более ста сотрудников жандармерии, использовали также вертолет.