В Турции успешно испытали баллистическую ракету Tayfun (видео)

Считается, что Tayfun в настоящее время является самой дальнобойной ракетой в стране.

Турецкий оборонный гигант и ведущий разработчик ракетных комплексов ранее испытывал "Тайфун" в октябре 2022 года, и тогда она поразила цель на расстоянии 560 километров.

При этом изображения баллистической ракеты Cenk, что анонсировал президент Реджеп Тайип Эрдоган после введения "Тайфуна", впервые были показаны главой Президиума оборонной промышленности (SSB) Исмаилом Демиром 12 мая этого года.

Отмечается, что Cenk больше, чем более ранние системы баллистических ракет компании - Bora и Tayfun.

Турецкие боеприпасы применяются в Украине

Турецкая компания Roketsan разработала несколько типов интеллектуальных боеприпасов, которые были запущены с отечественных беспилотных боевых летательных аппаратов Bayraktar TB2 в нескольких зонах боевых действий, включая Украину, а также в Сирии и Карабахском регионе Азербайджана.

Эти ракеты уничтожают военную технику противника от танков и гаубиц до систем ПВО.