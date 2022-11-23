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В Турции произошло землетрясение магнитудой 6.0: какие последствия

Фото: в Турции произошло землетрясение магнитудой 6.0 (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В районе Мраморного моря вблизи Стамбула на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6.0.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. (EMSC).

По их информации, землетрясение произошло в 01:08 UTC, а его эпицентр находился на юго-востоке города Дюзжде. Как отмечает Mirror, эхо землетрясения ощущалось во многих районах на северо-западе и в центре Турции. По словам очевидцев, толчки продолжались до 30 секунд.

В МВД Турции заявили, что жертв в результате землетрясения нет, однако в некоторых регионах отключили электроснабжение.

Напомним, по меньшей мере 162 человека погибли в результате землетрясения магнитудой 5,6 на Западной Яве, которое произошло утром 21 ноября.

В тот же день сильное землетрясение магнитудой 5,5 балла по шкале Рихтера произошло у греческого острова Крит.

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Турция