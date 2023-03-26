На севере Германии произошла стрельба, есть жертвы
В немецком городе Гамбург произошла стрельба. В результате происшествия погибли два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
Инцидент произошел в районе Лангенхорн. На место происшествия прибыло более двух десятков машин.
Прокуратура Гамбурга сообщила, что один из погибших, предположительно, является предполагаемым стрелком. Он произвел несколько выстрелов в другого мужчину, а затем направил оружие на себя.
Полиция сообщила, что они завершили первоначальное реагирование и теперь расследуют инцидент. Офицеры обнаружили двух мертвых мужчин на дорожке между двумя жилыми домами. Оба, как говорят, скончались от огнестрельных ранений мгновенно.
Стрелявшему было 50 лет, а его жертве - 42 года. Мужчины были знакомы, отметили правоохранители.
Напомним, 9 марта не менее семи человек погибли в результате стрельбы в немецком Гамбурге. Также по меньшей мере восемь человек получили ранения.
По данным МИД Украины, тогда в результате стрельбы получила ранения гражданка Украины.
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