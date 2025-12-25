В Турции расшифровывают черные ящики самолета с ливийской делегацией

В Министерстве обороны Турции отметили, что расследование ведется в тесном взаимодействии с ливийской стороной.

Частный самолет, на борту которого находились генерал Мухаммед Али Ахмад аль-Хаддад, еще четверо военных высокого ранга и трое членов экипажа, потерпел крушение во вторник, 23 декабря, вскоре после вылета из Анкары.

Все пассажиры и члены экипажа погибли. Представители Ливии предварительно заявили, что трагедия произошла из-за технической неисправности воздушного судна.

Аль-Хаддад занимал должность главнокомандующего войсками в западной части Ливии и был одной из ключевых фигур в переговорах при посредничестве ООН, направленных на объединение разделенных ливийских вооруженных сил и государственных институтов.

Высокопоставленная ливийская делегация возвращалась в Триполи после завершения оборонных консультаций в Анкаре, во время которых стороны обсуждали углубление военного сотрудничества между двумя странами.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что обломки самолета были разбросаны на территории около трех квадратных километров, что значительно усложнило проведение поисково-спасательных работ.

В среду утром в Турцию прибыла делегация из Ливии в составе 22 человек, среди которых были пятеро родственников погибших. Они присоединились к процессу расследования обстоятельств катастрофы.