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США ждут сигналы о готовности к мирным переговорам от РФ, - Госдеп

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Вашингтон, Четверг 10 ноября 2022 22:26
США ждут сигналы о готовности к мирным переговорам от РФ, - Госдеп Фото: представитель Госдепартамента США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты ждут от России четких сигналов о готовности к серьезным переговорам для установки мира в Украине.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

"Мы видим со стороны Украины готовность к переговорам. Вместе с тем, мы ждем, что власти Росси подкрепят делами свои эпизодические заявления о мире в Украине", - заявил представитель Госдепартамента США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с РФ, однако с тем, кто сможет признать, что Россия стала оккупантом и действительно готов к миру.

Напомним, президент России Владимир Путин пожаловался на то, что Украина не хочет вести "мирные" переговоры. И заверил, что готов ждать согласия Киева.

Также советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина может рассмотреть возможность мирных переговоров с Россией на своих предварительных условиях.

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