В Турции полицейский устроил стрельбу в отделении: есть погибшие и раненые

В турецком городе Адияман произошла стрельба в отделении полиции. Один из правоохранителей открыл огонь по коллегам, и в результате происшествия погибли два человека, еще восемь были ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Halk TV.
Инцидент произошел в субботу вечером в местном участке полиции.
По предварительным данным, офицер полиции (имя указывается как SUŞ.) выстрелил из пистолета в голову старшему инспектору и руководителю группы. Остальные офицеры остановили стрелка, выстрелив ему в ноги.
Согласно информации, полученной Halk TV из источников в правоохранительных органах, нападающий поссорился с главным инспектором отделения полиции и начальником группы по поручению на месте исполнения.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая отреагировал на инцидент и отметил, что виновника уже взяли под стражу. В своем Twitter (X) он рассказал, что полицейский SUŞ в штабе полиции Адияман серьезно ранил начальника штаба полиции K.Ü и начальника отдела управления общественной безопасности G.Ö. со своего табельного оружия.
"Наш начальник отдела полиции К.Ü и наш начальник группы Г.Ö., которые были серьезно ранены и отправлены в больницу. Несмотря на все вмешательства, сделанные в больнице, (их) не удалось спасти, и, к сожалению, (они) умерли", - написал он.
Глава МВД Турции добавил, что по данному факту проводится расследование.
Ранее сообщалось, что в конце марта в Турции в поселке Диярбакыр во время голосования на избирательном участке между собравшимися произошел спор, который перерос на драку со стрельбой. В результате инцидента погиб человек, более десяти были ранены.
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