У Туреччині поліцейський влаштував стрілянину у відділку: є загиблі та поранені

Інцидент стався у суботу ввечері в місцевій дільниці поліції.

За попередніми даними, офіцер поліції (ім'я вказується як SUŞ.) вистрілив з пістолета в голову старшому інспектору та керівнику групи. Інші офіцери зупинили стрілка, вистріливши йому в ноги.

Згідно з інформацією, отриманою Halk TV з джерел в правоохоронних органах, нападник посварився з головним інспектором відділку поліції та начальником групи через доручення на місці виконання.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая відреагував на інцидент, та зазначив, що винуватця вже взяли під варту. У своєму Twitter (X) він розповів, що поліцейський SUŞ у штабі поліції Адияман серйозно поранив начальника штабу поліції K.Ü та начальника відділу управління громадської безпеки G.Ö. зі власної табельної зброї.

"Наш начальник відділу поліції К.Ü і наш начальник групи Г.Ö., які були серйозно поранені та відправлені до лікарні. Незважаючи на всі втручання, зроблені в лікарні, (їх) не вдалося врятувати, і, на жаль, (вони) померли", - написав він.

Глава МВС Туреччини додав, що за цим фактом проводиться розслідування.