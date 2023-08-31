В Турции поддержали возобновление зернового соглашения, но РФ и дальше недовольна

Во время встречи министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российским коллегой Сергеем Лавровым, первый заявил о необходимости возрождения Черноморского зернового соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah .

Фидан подчеркнул важность возрождения соглашения и подтвердил решимость Турции способствовать усилиям в этом направлении.

"Мы продолжим работать над возрождением Черноморского зернового соглашения, которое имеет решающее значение для глобальной продовольственной безопасности, стабильности и мира в Черноморском регионе", - заявил Фидан во время совместной пресс-конференции с Лавровым.

Турецкий министр добавил, что ООН подготовила пакет предложений по восстановлению зерновой сделки, который "обеспечит надлежащие основания для возобновления соглашения".

В России снова недовольны

Лавров, со своей стороны, заявил, что Россия не видит признаков того, что она получит так называемые "гарантии", которых она требует. В то же время готова вернуться к соглашению, если "будут выполнены обещания Запада перед Москвой".

Министр России заявил, что санкции Запада препятствуют экспорту российского зерна и удобрений.

Не только зерновая сделка

Во время переговоров Лавров поныл коллеге о том, что Россия исключает формулу мира, которую предложил президент Владимир Зеленский.

В частности российский министр заявил, что Россия готова увеличить поставки газа в Турцию и реализовать договоренности между двумя странами о создании газового хаба.

"Со своей стороны мы подтвердили приверженность России всем договоренностям по увеличению экспорта природного газа, в том числе путем реализации инициативы глав наших государств о создании единого газораспределительного хаба в Тюркие", - заявил Лавров.

Выход России из зернового соглашения

В июле текущего года Российская Федерация заявила о выходе из зернового соглашения из-за якобы "невыполнения его условий". В частности страна-террорист начала обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.

Турция, со своей стороны, пытается убедить Москву вернуться к соглашению, которое было заключено при посредничестве Анкары и ООН.