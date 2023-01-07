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В Турции перевернулся автобус с пассажирами: пятеро погибших, десятки пострадавших

Фото: в Турции перевернулся автобус с пассажирами (twitter.com/sukru_carboga)
Автор: Мария Кучерявец

На востоке Турции произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате аварии пятеро пассажиров погибли, а еще 22 пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN Türk.

"Авария произошла около 03:00 на шоссе Диярбакыр-Сильван в районе Багдере. Пассажирский автобус компании Yeni Diyarbakir, следовавший из Диярбакыра в Игдыр, перевернулся из-за того, что водитель не справился с управлением", - пишет издание.

По информации СМИ, на место аварии было направлено большое количество медиков, спасателей и полиции.

Во время осмотра, проведенного прибывшими на место аварии бригадами, установлено, что погибли 5 человек, из них один ребенок.

Известно, что 22 пострадавших в аварии пассажиров после оказания первой помощи доставили в различные больницы города. Некоторые из них были зажаты в автобусе.

Водитель автобуса и его двое коллег задержаны, продолжается расследование.

Ранее мы писали, что в Турции туристический автобус упал в обрыв в Прибрежной провинции Бурса. Тогда в результате аварии погибли 5 человек.

Напомним, недавно в Боливии пассажирский автобус сорвался в горное ущелье, из-за чего по меньшей мере 11 человек, а 28 пострадали.

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