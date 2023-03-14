Турции могут не понадобиться российские С-400: названа причина

Турции не потребуются российские батареи С-400, поскольку ее отечественное оборудование все чаще берет на себя роль ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя компании Aselsan Халука Горгуна, которое приводит Bloomberg.

"Мы делаем системы ПВО. Нам не нужны ни С-300, ни С-400. Мы устраняем потребность в них. Это наша обязанность", - сказал Горгун.

По его словам, Турция работает над созданием собственной системы противоракетной обороны Siper, которая в ходе испытаний поразила цели на расстоянии 100 километров.

Bloomberg отмечает, что США могут одобрить подобные шаги. США ввели санкции против Турции и запретили ей работать над созданием и получать самолеты F-35 после того, как она приобрела систему С-400 в России в 2019 году. Турция призывает США упразднить санкции, а Конгресс утвердить ей продажу истребителей F-16.

"Aselsan принимает участие в большинстве амбициозных проектов оборонной промышленности Турции, которые варьируются от беспилотников до истребителей и военных кораблей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится к все более напористой внешней политике, подкрепленной отечественным военным могуществом", - говорится в материале.

Турция годами жаловалась, что не может получить оборонного оборудования от западных партнеров. Сюда входят системы противоракетной обороны, а также танковые двигатели, боевые самолеты, беспилотники и вертолеты.