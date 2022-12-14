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В Турции главного конкурента Эрдогана посадили в тюрьму

Фото: Экрем Имамоглу, мэр Стамбула (flickr by C40 Cities)
Автор: Иван Носальский

В Турции суд приговорил к тюремному заключению мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Он рассматривается как главный конкурент президента Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Имамоглу был приговорен к двум годам и семи месяцам тюрьмы за то, что в 2019 году он назвал “дураками” людей, которые аннулировали результаты выборов, согласно которым он опережал Эрдогана.

Мэр тогда подчеркнул, что это высказывание было ответом министру внутренних дел Сулейману Сойлу, который использовал те же слова в его адрес.

При этом суд наложил на Имамоглу запрет, согласно которому он не может вести политическую деятельность.

Отметим, что турецкий шестипартийный оппозиционный альянс мог выдвинуть Имамоглу как своего кандидата на президентских выборах, которые состоятся в 2023 году.

Напомним, ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Греции тем, что ракеты его страны могут достать до Афин.

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