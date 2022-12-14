В Турции главного конкурента Эрдогана посадили в тюрьму

Имамоглу был приговорен к двум годам и семи месяцам тюрьмы за то, что в 2019 году он назвал “дураками” людей, которые аннулировали результаты выборов, согласно которым он опережал Эрдогана.

Мэр тогда подчеркнул, что это высказывание было ответом министру внутренних дел Сулейману Сойлу, который использовал те же слова в его адрес.

При этом суд наложил на Имамоглу запрет, согласно которому он не может вести политическую деятельность.

Отметим, что турецкий шестипартийный оппозиционный альянс мог выдвинуть Имамоглу как своего кандидата на президентских выборах, которые состоятся в 2023 году.