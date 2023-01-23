В Турции беспилотник с украинским двигателем провел второй полет (видео)

В Турции сегодня, 23 января, прошли вторые летные испытания беспилотного истребителя Bayraktar Kızılelma. Он оснащен двигателями украинского производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на совладельца компании Baykar Сельчука Байрактара в Twitter.
"Bayraktar Kızılelma успешно завершил свои вторые летные испытания", - отметил Байрактар.
По информации турецких СМИ, второй полет Bayraktar Kızılelma состоялся в центре летной подготовки и испытаний Akinci в городе Чорлу.
Отметим, что на новом беспилотном истребителе турецкого производства установлен турбореактивный двигатель АИ-25ТЛТ украинской компании "Мотор Сич".
БПЛА способен развивать максимальную скорость до 800 км/ч, максимальная продолжительность полета составляет 5 часов, а потолок - 12 км.
Напомним, первые летные испытания Bayraktar Kızılelma прошли 14 декабря.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.