Анкара отменила визит министра обороны Швеции из-за антитурецких протестов в Стокгольме
Запланированный визит шведского министра обороны Пала Джонсона в Анкару отменен после того, как власти дали разрешение на проведение акций протеста в Стокгольме, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"На данный момент визит министра обороны Швеции Пала Джонсона в Турцию 27 января стал бессмысленным. Поэтому мы отменили визит", - сказал Акар.
Джонсон планировал на следующей неделе отправиться в Анкару по приглашению своего турецкого коллеги, поскольку скандинавская страна надеется подтолкнуть Турцию к ратификации ее заявки на вступление в НАТО.
Акар сказал, что обсудил с президентом Тайипом Эрдоганом отсутствие мер для предотвращения протестов в Швеции против Турции и передал свою реакцию шведскому коллеге в кулуарах заседания Контактной группы по обороне Украины.
"Недопустимо не предпринимать никаких действий или не реагировать на эти (протесты). Нужно было сделать необходимые вещи, принять меры", - сказал Акар.
В пятницу Турция вызвала посла Швеции из-за разрешения властей на акцию протеста, в субботу, 21 января, в ходе которой священная книга мусульман Коран может быть сожжена возле посольства Турции в Стокгольме.
Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что уровень переговоров с Турцией по вступлению Швеции в НАТО находится на положительной стадии.
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