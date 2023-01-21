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Анкара отменила визит министра обороны Швеции из-за антитурецких протестов в Стокгольме

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Туреччина, Суббота 21 января 2023 11:09
Анкара отменила визит министра обороны Швеции из-за антитурецких протестов в Стокгольме Фото: Турция отказалась принимать министра обороны Швеции из-за протестов в Стокгольме (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Запланированный визит шведского министра обороны Пала Джонсона в Анкару отменен после того, как власти дали разрешение на проведение акций протеста в Стокгольме, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"На данный момент визит министра обороны Швеции Пала Джонсона в Турцию 27 января стал бессмысленным. Поэтому мы отменили визит", - сказал Акар.

Джонсон планировал на следующей неделе отправиться в Анкару по приглашению своего турецкого коллеги, поскольку скандинавская страна надеется подтолкнуть Турцию к ратификации ее заявки на вступление в НАТО.

Акар сказал, что обсудил с президентом Тайипом Эрдоганом отсутствие мер для предотвращения протестов в Швеции против Турции и передал свою реакцию шведскому коллеге в кулуарах заседания Контактной группы по обороне Украины.

"Недопустимо не предпринимать никаких действий или не реагировать на эти (протесты). Нужно было сделать необходимые вещи, принять меры", - сказал Акар.

В пятницу Турция вызвала посла Швеции из-за разрешения властей на акцию протеста, в субботу, 21 января, в ходе которой священная книга мусульман Коран может быть сожжена возле посольства Турции в Стокгольме.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что уровень переговоров с Турцией по вступлению Швеции в НАТО находится на положительной стадии.

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