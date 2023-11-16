Когда Турция одобрит вступление Швеции в НАТО: Reuters узнало сроки

Турция может ратифицировать членство Швеции в Североатлантическом альянсе в течение следующих двух недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Неназванный высокопоставленный чиновник Государственного департамента Соединенных Штатов Америки рассказал изданию, что Турция "очень заинтересована" в том, чтобы передать ратификационную грамоту о членстве Швеции в НАТО во время встречи министров иностранных дел стран Альянса. Она пройдет в Брюсселе 28-29 ноября.

"Это зависит от того, сможет ли их система дать согласие в указанные сроки, но мы продолжаем вести с ними переговоры по этому поводу", - добавил дипломат.

Вступление Швеции в НАТО

Стоит заметить, что Швеция подала заявку на вступление в Североатлантический альянс еще в прошлом году. С тех пор ее членство ратифицировали все страны-члены, кроме Турции и Венгрии.

Еще в конце октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес заявку на рассмотрение парламента. Документ направили в профильный комитет, который так и не одобрил ее.

Сегодня, 16 ноября, комитет отложил переговоры по этому законопроекту.

После одобрения комитета также необходимо, чтобы ратификацию поддержало большинство депутатов турецкого парламента.