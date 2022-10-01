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Турция не изменит позицию, пока Финляндия и Швеция не выполнят обещанное, - Эрдоган

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Суббота 01 октября 2022 16:59
Турция не изменит позицию, пока Финляндия и Швеция не выполнят обещанное, - Эрдоган Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Финляндия и Швеция до сих пор не выполнили требования Турции по экстрадиции "курдских" террористов, которые являются условием вступления стран в НАТО. Позиция Анкары остается неизменной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Anadolu.

"По расширению НАТО Эрдоган заявил, что принципиальная и решительная позиция Анкары в вопросе вступления Швеции и Финляндии в НАТО останется неизменной вплоть до выполнения обещаний, данных Турции", - пишет издание.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что еще в августе Турции заявила, что Финляндия и Швеция не выполняют договоренности, являющиеся условием для вступления их в НАТО.

Швеция подала заявку на членство в альянсе еще в мае этого года. Анкара, со своей стороны, почти сразу заявила о том, что будет блокировать вступление страны. Уже в июне страны подписали общий меморандум.

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