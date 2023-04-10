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Турция собирается запустить первый спутник наблюдения собственного производства

Фото: Турция собирается запустить первый спутник наблюдения собственного производства (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Во вторник, 11 апреля, Турция запустит в космос свой первый спутник наблюдения с высоким разрешением собственного производства.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Мы продолжим участвовать в глобальной космической гонке благодаря нашим человеческим ресурсам, возможностям, которые мы предоставляем, и технологиям, которые мы разработали", - сказал он.

По данным информационного агентства Anadolu, спутник IMECE за один раз сможет охватить территорию протяженностью 1000 км и 16,73 км в ширину и загружать файлы на наземную станцию со скоростью 320 мб в секунду.

Спутник планируется использовать в гражданской и оборонной сферах. Запустят его с помощью ракеты Space X с военно-воздушной базы в Ванденберге, Калифорния, США.

Напомним, что Турция возьмет на вооружениепервый в мире десантный корабль, предназначенный для размещения боевых дронов.

А 23 января в Турции прошли вторые летные испытания нового беспилотного истребителя Bayraktar Kızılelma.

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Турция