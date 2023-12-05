Турция предостерегла Израиль от охоты на главарей ХАМАСа на своей территории

Турция предупредила Израиль о "серьезных последствиях" в случае охоты на главарей террористической группировки ХАМАС на ее территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Высокопоставленный чиновник турецкой разведки на условиях анонимности рассказал, что разведывательное агентство MIT сообщило израильским коллегам в Моссаде, что такие односторонние шаги будут иметь серьезные последствия для двусторонних связей между странами.

Такое решение приняли после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал шпионским агентствам разработать план ликвидации главарей ХАМАС за пределами Сектора Газа, проживающих в Турции, Катаре или других странах.

Война в Израиле

Напомним, боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в Секторе Газа.

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие для освобождения пленных. Тогда же стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, однако решили продлить его еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в Секторе Газа. В ЦАХАЛе заявили, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

По словам министра обороны Израиля Йоава Галланта, Израиль возобновил огонь после отказа ХАМАС освободить заложников, среди которых двое детей.