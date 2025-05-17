Турция предложила обмен, чтобы сдвинуть с места переговоры Украины и РФ, - CNN

Турция предложила провести обмен пленными, когда переговоры Украины и РФ в Стамбуле зашли в тупик. Обе стороны согласились на это.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Турецкий чиновник рассказал изданию, что переговоры между Украиной и Россией в пятницу были "более позитивными, чем ожидалось", а стороны воздержались от "обвинительных формулировок".
"В тот момент, когда казалось, что ситуация безвыходная, мы предложили обмен пленными, который будет включать три категории - детей, гражданских лиц и солдат. Украинская сторона вышла, чтобы получить одобрение", - отметил чиновник.
По его словам, российской делегации "казалось, нужно было меньше консультироваться, чем украинцам".
"Это две стороны, которые садятся за стол переговоров, чтобы обсудить две разные вещи. Но тот факт, что они приехали в Стамбул, можно рассматривать как их потребность найти выход", - прокомментировал переговоры турецкий собеседник CNN.
Напомним, вчера, 16 мая, Украина и РФ провели в Стамбуле первые за три года переговоры. Они длились чуть больше часа, но стороны не договорились о прекращении огня.
Российский диктатор Владимир Путин отправил в Стамбул чиновников низкого уровня во главе с Владимиром Мединским. Украинскую команду возглавлял глава Минобороны Рустем Умеров.
После встречи Умеров сообщил, что Украина и РФ договорились о масштабном обмене пленными в формате "1000 на 1000".
СМИ сообщали, что Россия выдвинула на переговорах неприемлемые условия. Источники РБК-Украина сообщили, что Москва требовала принятия Украиной нейтрального статуса, фактический отказ от пяти регионов (в том числе тех территорий, которые РФ не контролирует), вывод украинских войск с этих территорий, отказ от репараций и защиту прав русскоязычных.
Подробнее о переговорах в Стамбуле - в материале РБК-Украина.
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