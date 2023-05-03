RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Турция закрыла свое воздушное пространство для Армении

Фото: Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Турция закрывает воздушное пространство для армянских самолетов. Все из-за скандала вокруг установки памятника посвященного операции "Немезида".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в интервью NTV.

"Я не могу принять это (установление памятника в Ереване, - ред.). В ответ мы закрыли свое воздушное пространство для армянских самолетов. В Турцию на встречу приедет только спикер парламента Армении, в исключительных случаях, мы ему разрешили. Если они продолжат, мы предпримем новые шаги", - заявил Чавушоглу.

Отметим, что в Ереване был открыт мемориал, который посвященной операции "Немезида", во время которой был убит ряд политических деятелей Османской империи и Азербайджанской Демократической Республики.

"Открытие этого позорного памятника прославляет кровавую операцию, открывшую путь к ужасным терактам, в результате которых был убит 31 турецкий дипломат и члены их семей... Такие провокационные шаги, несовместимые с духом процесса нормализации отношений между Турцией и Арменией, никоим образом не будут способствовать усилиям по установлению прочного и устойчивого мира и стабильности в регионе. Наоборот, они негативно повлияют на процесс нормализации", - отметили в МИД Турции.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, самолеты F-16 позволили бы Украине открыть аэропорт во Львове.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияРоссийская Федерация