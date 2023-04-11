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Турция вывела в море первый в мире корабль, с которого могут взлетать БПЛА

Фото: президент Турции Реджеп Эрдоган (twitter/Presidency of the Republic of Türkiye)
Автор: Максим Шушко

Турция 10 апреля ввела в эксплуатацию свой самый большой военный корабль TCG Anadolu, на который могут садиться беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah.

Судно было заказано еще в 2015 году. Заложили его в феврале 2018 года, а спустили на воду в апреле 2019 года. Ввести в эксплуатацию его должны были в 2021 году , но из-за пандемии коронавируса перенесли.

В длину корабль достигает 231 метра, а в ширину - 32 метра. Его водоизмещение – 27 436 тонн. Максимальная скорость корабля - около 21 узла. Дальность плавания - 9000 морских миль, а действовать в море он может в течение 50 дней.

"TCG Anadolu имеет возможности для проведения военных операций в каждом уголке мира. С помощью этого корабля мы сможем быстро опрокидывать войска в кризисные регионы", - рассказал президент Турции Реджеп Эрдоган.

Отмечается, что 70% деталей, использованных при строительстве TCG Anadolu, сделаны в Турции.

Ранее мы писали, что Турция возьмет на вооружение первый в мире десантный корабль, предназначенный для размещения боевых дронов.

Напомним, Турция, 11 апреля, запустит в космос свой первый спутник наблюдения собственного производства.

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