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Турция потребовала экстрадиции подозреваемого в терроризме. Швеция ей отказала

Фото: Швеция отказалась экстрадировать в Турцию подозреваемого в терроризме (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Швеции отказалось экстрадировать в Турцию мужчину, которого Анкара обвиняет в терроризме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение правительства, о котором пишет Svenska Dagbladet.

50-летний подозреваемый является подданным Швеции. Анкара считает его членом "вооруженной террористической организации" в Турции. Запрос об экстрадиции поступил в ноябре 2022 года.

Отмечается, что решение об отказе в выдаче было принято на заседании кабинета министров на прошлой неделе. Вместе с тем правительство разрешило выдать человека, приговоренного почти к 13 годам лишения свободы за мошенничество.

"Мужчина, являющийся гражданином Турции, также задержан в Швеции. Верховный суд королевства заявил, что не нашел препятствий для его экстрадиции", - говорится в материале.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году.

Напомним, что в Турции считают, что Швеция недостаточно борется с терроризмом, чтобы вступить в НАТО.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин заявлял, что процесс вступления Швеции в НАТО не сможет продвинуться, пока страна оказывает поддержку организациям, признанным в Турции террористическими.

В Швеции уверены, что Турция одобрит ее заявку на вступление в Североатлантический альянс. В то же время, Стокгольм обращает внимание, что не может выполнить все условия, которые выдвинула Анкара.

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