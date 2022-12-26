RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Турция открыла новое месторождение газа в Черном море, - Эрдоган

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Турция обнаружила новое крупное месторождение газа в Черном море при помощи бурового судна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Telegram.

По его словам, в последнее время запасы природного газа Турции в Черном море увеличились на 170 миллиардов кубометров.

"Они составили в общей сложности 710 миллиардов кубометров благодаря переоценке и новому открытию 58 миллиардов кубометров на месторождении Çaycuma-1 нашим буровым судном Fatih", - написал Эрдоган.

Напомним, ранее стало известно, что Турция пытается добиться от России скидку на газ в размере 25%.

Также мы писали, что в начале декабря турецкое судно начало буровые работы с целью разведки залежей нефти и газа в Средиземном море.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
чорное мореТурцияГазРеджеп Тайип Эрдоган