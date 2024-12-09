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Ряд стран Европы приостановили рассмотрение запросов сирийцев о предоставлении убежища

Понедельник 09 декабря 2024 20:39
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Ряд стран Европы приостановили рассмотрение запросов сирийцев о предоставлении убежища Иллюстративное фото: сирийских беженцев перестанут принимать в странах Европы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Часть стран Европы приостанавливают рассмотрение заявлений от сирийцев на предоставление убежища. Рассматривается даже возможность депортации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Как пишет издание, власти ряда европейских стран решили с сегодняшнего дня приостановить рассмотрение запросов от сирийцев о предоставлении убежища.

Речь о:

  • Германии;
  • Австрии;
  • Греции;
  • Швеции;
  • Норвегии;
  • Дании;
  • Британии.

При этом министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер отметил, что он "поручил министерству подготовить упорядоченную программу репатриации и депортации в Сирию".

В то же время на возвращение домой сирийцев намекнули и в Греции. Пресс-секретарь правительства Павлос Маринакис отметил, что падение режима Башара Асада "должно открыть сирийским беженцам путь к возвращению в свои дома в полной безопасности”, а также "ознаменовать конец потока беженцев из этой страны".

Список стран, которые приостанавливают рассмотрение заявок от сирийцев, может пополниться. В Министерстве внутренних дел Франции рассказали Le Monde, что в настоящее время рассматривают такое решение.

На этом фоне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал вновь открыть пограничный пост на южной границе Турции с Сирией, чтобы облегчить возвращение сирийцев домой.

"Чтобы облегчить движение на границе, мы откроем пограничный пункт "Яйладагы", - сказал Эрдоган, имея в виду погранпункт, который был закрыт с 2013 года.

Падение режима Асада

Напомним, вчера, 8 декабря, повстанцам в Сирии удалось взять под свой контроль Дамаск. В то же время стало известно, что диктатор Башар Асад сбежал в Москву и заявил о "мирной передаче власти".

По словам президента Украины Владимира Зеленского, падение режима в Сирии было возможно, поскольку Россия перебросила все свои мощные войска на войну в Украину.

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