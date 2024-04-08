Турция в этом году проведет саммит по продовольственной безопасности, - Боднар

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yeni Şafak.

"После мирного саммита в Швейцарии в Турции будет организован большой саммит по продовольственной безопасности. Президенты также обсудили этот вопрос 8 марта. В рамках формулы мира Турция взяла на себя этот пункт. Мы ожидаем, что это мероприятие будет организовано либо в Анкаре, либо в Стамбуле в этом году", - заявил он.

Боднар заявил, что договоры и соглашения, подписанные 8 марта во время встречи президента Владимира Зеленского и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, важны как для самого президента, так и для Украины.

"Президент Зеленский будет рад приветствовать Эрдогана в Украине. Мы также планируем визит премьер-министра", - добавил он.