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Турция в этом году проведет саммит по продовольственной безопасности, - Боднар

Понедельник 08 апреля 2024 10:25
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Турция в этом году проведет саммит по продовольственной безопасности, - Боднар Фото: посол Украины в Турции Василий Боднар (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Власти Турции намерены провести в этом году продовольственный саммит.

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yeni Şafak.

"После мирного саммита в Швейцарии в Турции будет организован большой саммит по продовольственной безопасности. Президенты также обсудили этот вопрос 8 марта. В рамках формулы мира Турция взяла на себя этот пункт. Мы ожидаем, что это мероприятие будет организовано либо в Анкаре, либо в Стамбуле в этом году", - заявил он.

Боднар заявил, что договоры и соглашения, подписанные 8 марта во время встречи президента Владимира Зеленского и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, важны как для самого президента, так и для Украины.

"Президент Зеленский будет рад приветствовать Эрдогана в Украине. Мы также планируем визит премьер-министра", - добавил он.

Визит Зеленского в Турцию

8 марта президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Турцию. Его сопровождал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Президент провел встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из тем стало освобождение украинских пленников.

После встречи Эрдоган заявил, что Турция готова принять мирный саммит по войне в Украине. На него Анкара хочет пригласить представителей Москвы.

Зеленский в свою очередь отреагировал на формат, предложенный Эрдоганом. По его словам, Украина не видит представителей России на этом саммите.

Кроме того, Украина и Турция подписали соглашение о создании системы электронного обмена предварительной информацией между таможенными органами двух государств.

Также Зеленский передал Эрдогану список украинских пленных, которых удерживает Россия. В их числе и репрессированные крымские татары.

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