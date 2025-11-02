Турция резко сокращает импорт российской нефти, - Reuters

Турция, которая является одним из главных покупателей российской сырой нефти наряду с Китаем и Индией, теперь пытается диверсифицировать поставки, чтобы избежать рисков, связанных с торговлей сырьем, которое финансирует российскую войну против Украины.

По информации агентства, один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны - SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), принадлежащий азербайджанской компании SOCAR, недавно приобрел четыре партии сырой нефти из Ирака, Казахстана и других производителей.

Расчеты Reuters свидетельствуют, что речь идет об от 77 до 129 тысяч баррелей в день нерусских поставок. Это означает, что SOCAR уменьшит долю российской нефти в своей работе, тогда как в сентябре и октябре предприятие почти полностью использовало российскую нефть Urals - около 210 тысяч баррелей в сутки.

Один из новых грузов - казахстанская нефть KEBCO, похожая по качеству на Urals, но не подпадающая под санкционные ограничения. До этого SOCAR импортировал только одну партию этой марки за год.

Еще один крупный турецкий нефтеперерабатывающий завод - Tupras - также увеличивает закупки нероссийских сортов нефти, в частности иракских. По словам источников, компания рассматривает возможность полного отказа от импорта российского сырья на одном из своих заводов, чтобы сохранить возможность экспорта топлива в ЕС без нарушения санкций.

В этом году Tupras уже расширила географию поставок, закупив первую партию нефти из Бразилии и ожидая еще одну - из Анголы.

Согласно данным аналитической компании Kpler, в ноябре Турция планирует получить около 141 тысячи баррелей иракской нефти в сутки, что значительно больше, чем в октябре (99 тысяч баррелей) и выше среднего показателя года (80 тысяч баррелей).

В период с января по октябрь Турция импортировала около 669 тысяч баррелей сырой нефти в день, из которых 47% приходилось на Россию.

Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 580 тысяч баррелей в сутки, а доля российской нефти была даже больше - 333 тысячи баррелей в день.